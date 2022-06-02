Erkan Aydoğanoğlu: ‘Gerçekte kimin ekonomisi büyüdü’ diye sormak gerekiyor

TÜİK, 2022 yılının ilk çeyreğinde (ocak, şubat, mart) ekonominin yüzde 7.3 büyüdüğünü açıkladı. Hükümet temsilcileri daha önce olduğu gibi bu rakamı başarı gibi sunmaya çalışsa da gerçek durum farklı. TÜİK tarafından harcama, üretim ve gelir yöntemi üzerinden hesaplanan yüzde 7.3’lük büyümede oransal olarak en büyük pay hane halkı tüketimine (yüzde 19.5) ait. Yatırımların büyümeye katkısı ise yüzde 1 bile değil. Uzun yıllardır, büyüme verilerinde krediler ve tüketim harcamalarındaki artışlar belirleyici olduğundan ‘Gerçekte kimin ekonomisi büyüdü?’ sorusunu sormak gerekiyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı