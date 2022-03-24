Erkan Aydoğanoğlu: Garantili projeler, ekonominin geleceğini de ipotek altına alıyor

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışında yap-işlet-devret projelerini överken, bu modelin uzun yıllar boyunca devlete kazanç sağlayacağını iddia etti. Erdoğan ayrıca köprüdeki geçişlerin yüklenici firma aleyhine olması durumunda aradaki bedelin devlet kasasından (halkın cebinden) ödeneceğini söyleyerek, daha önce ‘Milletin cebinden kuruş çıkmayacak’ iddiasını ilk kez kendi ağzıyla yalanlamış oldu.

Türkiye ekonomisinin sadece bugününü değil, geleceğini de ipotek altına alan müşteri garantili projeler için 2022 bütçesinde 42.5 milyar TL ayrılmış olsa da, Türk lirası değer kaybettikçe ödenecek fatura kabarıyor. Benzer bir durum kur korumalı mevduat açısından da geçerli ve uygulamanın devam etmesi halinde Hazinenin (halkın) sırtına binecek yükün tahmin edilenlerden çok daha fazla olması kaçınılmaz.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı