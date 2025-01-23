Erkan Aydoğanoğlu: Esnek çalışma düzenlemeleri kadınlar ve gençler için 'önemli fırsat' olarak sunulmaya çalışılıyor

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Esnek çalışma düzenlemeleri, özellikle kadınlar ve gençler için “önemli bir fırsat” olarak sunulmaya çalışılıyor.

Ancak geçmiş deneyimler, bu tür düzenlemelerin kadınları ve gençleri düşük ücretli ve sürekliliği olmayan işlerde çalıştırmaktan öteye gitmediğini gösteriyor. Esnek çalışma; çalışanların iş biçimleri, sayıları, çalışma koşulları, ücretleri ve çalışma süreleri gibi unsurların piyasa koşullarına göre belirlenmesini ifade eder.

Piyasa koşulları, gerektiğinde çalışan sayısının azaltılmasını (sayısal esneklik), aynı kişinin birden fazla işi yapmasını (işlevsel esneklik), ücretlerin düşürülmesini (ücret esnekliği) veya çalışma saatlerinin artırılmasını (çalışma sürelerinde esneklik) gerektirdiğinde, buna uygun bir istihdam yapısının oluşturulmasını hedefliyor.

Hükümetin geçmiş uygulamaları, bu düzenlemelerin emekçilerin aleyhine sonuçlanacağını açıkça gösteriyor. Eğer bahsedilen düzenlemeler hayata geçirilirse, iş güvencesi kapsamının daralması, sosyal hakların azalması ve emekçilerin daha korumasız koşullarda istihdam edilmesi kaçınılmaz olacaktır.

Esnek çalışma modelinin, emeği değersizleştirerek patronların kârlarını artırmayı hedeflediği konusunda hiçbir şüpheye yer yoktur.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı