Erkan Aydoğanoğlu: En küçük olumlu gelişme ihtimali bile yok

Gerek Erdoğan’ın ‘Teknik anlamda enflasyon değil, fiili bir hayat pahalılığı var’ şeklindeki beyin yakan sözleri, gerekse Bakan Nebati’nin ülke ekonomisinin gerçekleriyle hiç ilgisi olmayan açıklamalarına rağmen, geleceğe dair en küçük olumlu gelişme ihtimali bile yok. Ülke ekonomisini göz göre bu noktaya getirenlerin, giderek ağırlaşan ekonomik sorunlara çözüm üretmesini beklemek hiç gerçekçi değil.

Geçtiğimiz yıllarda toplumun çok küçük bir kesimi, TL’de yaşanan aşırı değer kayıplarına rağmen, iktidarın kamu kaynaklarını kullanarak verdiği doğrudan destekler ile kendini kurtarırken, milyonlarca emekçinin payına zam, vergi, işsizlik ve yoksulluk düştü. İktidarın ‘Yoksuldan alıp zengine vermeye’ dayanan ekonomi politikalarının ülkeyi getirdiği nokta ortada.

Ülke ekonomisi freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı giderken, ağır ekonomik sorunlara karşı mücadele eden milyonlarca emekçinin mevcut iktidarın sorunları çözeceğine olan inancının hızla tükendiği görülüyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı