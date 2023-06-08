Erkan Aydoğanoğlu: Ekonomi programlarının özü değişmedi

İktidara geldikleri ilk günden bu yana emekçilere sırtını dönen, her ekonomik krizde tercihlerini sermaye sınıfından yana yapanların, önümüzdeki dönemde farklı davranması elbette beklenmiyor. Seçim öncesinde asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak artışlar ile ilgili çeşitli oranlar telaffuz edilmişti. Bu seçim vaatleri bir şekilde gerçekleşse bile, kaşıkla verilen ücret/maaş artışlarının kısa süre içinde kepçeyle geri alınması sürpriz olmaz. Dolayısıyla farklı beklentilerle Erdoğan ve iktidarını destekleyenler açısından yeni dönemin daha iyi ve olumlu olacağına inananları büyük hayal kırıklığı bekliyor.

Türkiye’nin bugüne kadar benimsediği ekonomi politikaları ve uyguladığı programların adı sürekli değişirken özünde değişiklik olmadı. Dolayısıyla yıllar içinde siyasal rejim ve ekonominin aktörleri değişiyormuş gibi görünse de ekonomi politikalarının özünü; emek sömürüsünün arttırılması, ülkenin yerli ve yabancı sermaye için tam bir ucuz emek cenneti haline getirilmesi ve her koşulda sermayenin çıkarlarının korunması oluşturdu.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı