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Yaramazlara biraz batar!

Erkan Aydoğanoğlu: Ekonomi freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor

Tek adam rejiminin bir süredir ekonomide ‘Yeni bir şey denemek’ adına yapmaya çalıştığı tehlikeli deney, iktidarın 84 milyonu adeta ekonominin kobayları olarak gördüğünü gösteriyor. Gerçekleşmesi ya da başarılı olması ihtimali bulunmayan bu deneyden halkın yararına bir sonuç çıkması mümkün değil. Ülke ekonomisi ekonomi yönetiminin sadece bilim ve akıl dışı kararlarından değil, Erdoğan’ın içi boş, hamaset dolu konuşmalarından da olumsuz etkileniyor. Öyle ki, Erdoğan konuşurken yukarıya doğru hareketlenen döviz kurları, susunca sakinleşiyor.

Uzun süredir ‘pamuk ipliğine’ bağlı olan Türkiye ekonomisinde ip inceldiği yerden koptu ve ekonomi freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Uzun süredir enflasyon-faiz-döviz kıskacına sıkışmış olan Türkiye ekonomisi Venezuela ve Arjantin’in ardından en riskli ülkeler sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.


Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı

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