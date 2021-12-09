Erkan Aydoğanoğlu: Dövizdeki oynaklık ve fiyat artışları 2022 yılını daha yaşanmadan kayıp bir yıl haline getirdi

Erdoğan ve iktidar temsilcilerinin işçilerin enflasyona ezdirilmeyeceği ve asgari ücrete bugüne kadar yapılan en yüksek oranlı zam yapılacağı yönündeki açıklamalarının hiçbir anlamı yok. Döviz kurlarındaki aşırı oynaklık ve resmi enflasyonun çok üzerinde seyreden fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda artarak devam edeceği dikkate alındığında, asgari ücrette yapılacak muhtemel artışın 2022 yılını daha yaşanmadan kayıp bir yıl haline getirdi.

2021 yılı başında asgari geçim indirimi (AGİ) dahil 2 bin 825 lira olan asgari ücretle 382 ABD doları alınabiliyordu. Bugün 208 ABD doları ancak alınabiliyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle bu rakamın yıl sonuna kadar 200 doların altına düşmesi kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla asgari ücretin dolar bazında 2021 başındaki değerine gelebilmesi için 5 bin 200 liranın üzerine çıkarılması gerekiyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı