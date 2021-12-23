Erkan Aydoğanoğlu: Defalarca yaptıkları gibi daha önce savunduklarının tam tersi kararlar aldılar

Hafta başında, daha önce defalarca yaptıkları gibi, daha önce savunduklarının tam tersi kararlar aldılar. Döviz kurlarındaki hızlı yükselişin önüne geçmek, ekonomiyi tehdit eden kur krizini erteleyebilmek için yeni ve tehlikeli bir adım attı. Mevduatını en az üç ay vadeli olarak bankaya yatıranlara bu süre içinde kurda yaşanacak artışın yaratacağı farkı ödemeyi taahhüt ediyorlar.

Bugüne kadar ekonomik krizin bütün yükünü yoksul halkın sırtına yükleyenler, bankalardaki mevduatın büyük bölümüne sahip olan azınlığın mevduatına kur farkını garanti ediyor. Bu adım Türk lirasını ABD dolarının değersiz bir eklentisi haline getirerek, uzun süredir uygulanan ikili para sistemini dolar lehine (dolarizasyon) değiştiriyor. 84 milyonun tamamından toplanan kaynaklar bizzat devlet eliyle mevduat sahiplerine aktarılırken, ortaya çıkacak devasa kamu zararı bir kez daha halkın sırtına yıkılmak isteniyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı