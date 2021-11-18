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Yaramazlara biraz batar!

Erkan Aydoğanoğlu: Bütün psikolojik eşikler fazlasıyla aşıldı

Döviz kurlarında yaşanan dalgalı seyir, büyük bölümü asgari ücret ve asgari ücretin altında ücretle geçinen milyonların gelirini ve satın alım gücünü daha önce hiç olmadığı kadar olumsuz etkiledi. Doların yıllardır önemli bir psikolojik eşik olarak kabul edilen 10 TL’yi geçmesinin ekonomik koşulları daha da ağırlaştırmasının yanı sıra, siyasal alanda da önemli sonuçlar ortaya çıkarması kaçınılmaz hale geldi.

Ekonomik krizin etkileri ağırlaştıkça sorunların sadece ekonomik alanla sınırlı olmadığı, aynı zamanda toplumsal ve siyasal krizi tetikleyen bir sürece girildiği görülüyor. Tek adam rejimiyle birlikte ekonomide korkulan bütün psikolojik eşikler fazlasıyla aşıldı. İktidarın ekonomi biliminin en temel ilkeleriyle inatlaşması nedeniyle ülke ekonomisini uçurumun kıyısına kadar getirdiği günümüz koşullarında, seçim kararı dışında hiç bir adımın ekonomide tabloyu tersine çevirmesi beklenmiyor.


Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı

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