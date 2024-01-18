Erkan Aydoğanoğlu: Bu rakam bile 2024’ün tüm zamanların en zor yıllarından birisi olacağını gösteriyor

2023 yılının son ayında bir önceki yılın tamamında verilen açığın 6 katı (842 milyar lira) bütçe açığı verilmiş olması hiç normal değil. Rekor düzeyde gerçekleşen aylık bütçe açığının ayrıntılarına bakıldığında geçtiğimiz ay harcamaları ve bütçe açığını en fazla büyüten etkenin, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 37 kat artış gösteren 622 milyar liralık ‘sermaye transferleri’, başka bir ifadeyle sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler olduğu anlaşılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024 yılında bütçeye tam uyulması halinde en az 2.7 trilyon lira açık verileceğini açıkladı. Tek başına bu rakam bile 2024 yılının gerek ülke ekonomisi gerekse halkın giderek zorlaşan yaşam ve geçim koşulları açısından tüm zamanların en zor yıllarından birisi olacağını gösteriyor.

Vatandaşın ekonomisi, gelir gider dengesi ve borç yükü ise devletten aşağı kalır düzeyde değil. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) son verilerine göre; 2022’de 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu, 2023 sonunda 2.5 kat artarak 1 trilyon 155 lirayı aştı ve kendi rekorunu kırdı. Kredi kartı olmadan en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşen milyonlarca insan boğazına kadar borç batağına saplandı.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı