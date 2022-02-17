Erkan Aydoğanoğlu: Biriken borçları yeni borçlarla bile kapatmak imkansız

Aileleriyle birlikte milyonlarca emekçi döviz kurundaki yükselme ve yüksek enflasyon nedeniyle son yılların en yüksek gelir kaybı ile karşı karşıya kaldı. Durum o kadar kötü ki, biriken borçları yeni borçlarla bile kapatmak imkansız hale geldi. Gerek ülke ekonomisindeki olumsuz gidişat, gerekse ekonomik krizin ağırlığını omuzlarında hisseden milyonlarca emekçinin boğazına kadar borç batağına saplandığı koşullarda her geçen gün ağırlaşan krizin ekonomik ve siyasi faturasını kimlerin nasıl ödeyeceğini hep birlikte göreceğiz.
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Erdoğan’dan altı muhalefet partisine: Oldu olacak HDP’yi de yanınıza alın
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Konut fiyatları aralık ayında yıllık yüzde 59,6 artışla yeni bir rekora daha imza attı.
Ankara ve Konya’da yağ kuyruğu: IMF bizden borç istedi ama halkın durumu bu
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