Erkan Aydoğanoğlu: ‘Baz etkisi’ önümüzdeki aydan itibaren etkisini yitirecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini aylık yüzde 3,92, altı aylık yüzde 19,77 ve yıllık olarak yüzde 38,21 olarak açıkladı. Seçim sonrasında ekonomi politikalarında ‘rasyonel zemin’e dönüleceği iddia edilmesine rağmen TÜİK’in uzun süredir rasyonel olmaktan çok uzak olan enflasyon hesabına devam etmesi dikkat çekici.

TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyonun yılın ilk altı ayında kağıt üzerinde azalmasına neden olan ‘baz etkisi’ önümüzdeki aydan itibaren etkisini yitirecek. Döviz kurundaki artışın fiyatlara gecikmeli yansıması nedeniyle 2023’ün ikinci altı ayında enflasyonda ilk dönemin tam tersi bir eğilimin yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

Seçimlere kadar doğrudan müdahale ile 20 liranın altında tutulan dolar kuru seçim sonrası hızla 26 lirayı geçerek yüzde 30’un üzerinde değer kaybetti. Başka bir ifade ile hiçbiri dolarla maaş almayan milyonların satın alım gücü dolar bazında neredeyse üçte bir oranında azaldı. Haziran ayı boyunca başta akaryakıt olmak üzere tüm temel tüketim ürünlerine yüksek oranlı zamlar gelmesine rağmen TÜİK’in aylık enflasyonu yüzde 3.92 olarak açıklayabilmesi büyük başarı.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı