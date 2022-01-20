Erkan Aydoğanoğlu: Asıl yıkıcı etkiler önümüzdeki birkaç ay içinde net bir şekilde görülecek

2022 yılının 19 yıllık AKP iktidarının en zor yılı olmasına kesin gözüyle bakılırken Erdoğan’ın, bir kez daha içinde yaşadığı paralel evrenden seslenerek, bütün veriler tam aksini göstermesine rağmen, 2022 yılının Türkiye’nin en parlak yılı olacağını, kur ve faizin kademeli şekilde düşeceğini iddia etmesi dikkat çekici. Oysa ekonomide atılan riskli adımların ülke ekonomisi üzerindeki asıl yıkıcı etkileri önümüzdeki birkaç ay içinde net bir şekilde görülecek.

Ülke tarihinin en ağır ekonomik kriz koşullarında atılan yanlış adımlar, ekonominin ve ülkenin gerçeklerine taban tabana zıt uygulamaların, kısa süre içinde adeta bir bumerang gibi geri dönerek önce ekonomiyi, sonrasında milyonları vurması kaçınılmaz görünüyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı