Erkan Aydoğanoğlu: Asıl sorumlu fırsatçılar değil

Türkiye’deki ücretli emekçilerin yarısına yakını asgari ücretle çalışırken, son yıllarda ortalama ücretler asgari ücret seviyesine doğru gerilemeye başladı. Ocak 2021’de asgari ücret (2 bin 825 TL) ile alınan bir mal sepeti eylül 2021 itibariyle en az 3 bin 102 liraya alınabiliyor. 2021 sonunda resmi enflasyonun yüzde 16’nın üzerinde tahmin edilmesi, satın alım gücündeki azalmanın artarak devam edeceğinin habercisi.

Türkiye ekonomisinin bugün geldiği noktada iktidarın enflasyonla gerçek anlamda mücadele etmek için gerekli adımları atmadığı, atmaya da niyetinin olmadığı açıkça görülüyor. Fiyat artışlarının sorumlularının nasıl ve hangi ölçütlere göre belirlendiği belli olmadığı bir ortamda, yapılan göstermelik denetimler ve kesilen para cezaları ile hayat pahalılığının önüne geçebilmek mümkün değil. Fiyatlardaki aşırı artışların ve hayat pahalılığının asıl sorumlusunun fırsatçılar değil, iktidarın benimsediği yanlış ekonomi politikaları olduğunu herkes çok iyi biliyor.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı