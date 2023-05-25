Erkan Aydoğanoğlu: 28 Mayıs’ta son bir şans daha var

Erdoğan’ın korku siyaseti ve beka sorunu üzerinden toplumun büyük bölümünü olumsuz etkileyen ekonomik ve toplumsal sorunları geri plana iterek yürüttüğü seçim sürecinde halkın gerçek sorunları neredeyse hiç gündeme gelmedi. Ancak devletin bütün olanaklarının seferber edilmesi ve medya üzerinden yapılan yoğun yalan propagandaya rağmen ilk turda istedikleri sonucu alamadılar. Medyanın tamamına yakınını yalan propaganda üzerinden seferber etmelerine ve devletin tüm imkanlarını kullanmalarına rağmen ikinci turda kazanacaklarından hâlâ emin değiller.

Toplumdaki yaygın ve güçlü değişim taleplerinin 14 Mayıs’ta sandıklara beklenen düzeyde yansımamış olmasının çok sayıda nedeni olabilir. Nedenler ne olursa olsun, bunların hiçbirisi toplumda özellikle kadınlar ve gençler tarafından sahiplenen değişim talebi gerçeğini ortadan kaldırmıyor. 14 Mayıs’ta sandıklardan beklenen sonuçlar çıkmamış olmasına rağmen henüz her şey bitmiş değil. Çalışma ve yaşam koşullarının daha iyi olmasını, insan onuruna yaraşır, özgür bir yaşam isteyenlerin önünde 28 Mayıs’ta son bir şans daha var.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı