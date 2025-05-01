Erkan Aydoğanoğlu: 1 Mayıs sadece geçmişin anılması değil, geleceğin kurulması için bir başlangıç

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

1 Mayıs, üretimin gerçek sahibi olan emekçilerin sesini tarihe kazıdığı, emek, özgürlük, adalet ve eşitlik taleplerini meydanlara taşıdığı bir mücadele günüdür. Bugün işçi sınıfı için sadece geçmişin bir hatırası olarak görülmemelidir. 1 Mayıs’ı anlamlı kılan değerler, geçmişten devralınan mücadelenin mirası, bugünün mücadele pusulası, yarının yeni dünyasını kurma iradesidir. O yüzden her 1 Mayıs, sadece geçmişin anılması olarak değil; geleceğin kurulması için bir başlangıç olarak görülmelidir.

1 Mayıs’ı yaşatan en temel değerlerden birisi emeğin onurudur. Üreten ellerin küçümsenmediği, emeğin değersizleştirilmediği, işçi ve emekçilerin toplumun asli kurucusu olarak görüldüğü bir dünya özlemidir. Bu özlem, sermayenin egemenliği altında ezilen emeğin kurtuluş mücadelesi içinde insanın hak ettiği değeri bulduğu bir düzenin hayalini ve mücadelesini taşır.

1 Mayıs’ı var eden ve büyüten dayanışmadır. Farklı dillerden, farklı coğrafyalardan, farklı iş kollarından gelen emekçilerin, ortak talepler etrafında birleşebilmesidir. İşçilerin “ben” demeyi bir yana bırakıp “biz” diyebilmesinin, aynı sınıfın üyeleri olarak birlikte omuz omuza mücadele etmesinin adıdır. Dayanışma, işçi sınıfının, sermayenin bölme ve yalnızlaştırma çabalarına karşı verilebileceği en güçlü cevap olmalıdır. 1 Mayıs sadece bir anma değil; aynı zamanda bir hatırlatma, bir çağrıdır. Emeğin, işçi sınıfının olduğu her yerde mücadele vardır. Mücadelenin olduğu her yerde ise umut filizlenir. Umut varsa, gelecek de vardır. Ve o gelecek, emekçilerin elleriyle, alın teriyle, dayanışmasıyla ve birlikte mücadelesiyle kurulacaktır.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı