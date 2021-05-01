Erk Acarer: İktidar, topluma karşı kendine yeni bir cephe açtı

İktidar, topluma karşı kendine yeni bir cephe açtı. Kamuoyu bir ‘Suudi Arabistan modeli kurulması’ konusunda endişeli. Yasak çok tepki çekti. AKP ve Saray rejimi, tepkilerin yoğunluğundan, bu tip dayatma ya da modellerin rahatsızlık yarattığını görmüş olmalı.

Ortada henüz olgunlaşmamış bir meyve var.

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Doğrusu, inanç eksikliği artışını gösteren veriler o meyvenin ham kalacağını da ortaya koyuyor. Son düzlükte, siyasal İslam modelinin, kapalı kapılar ardındaki ikiyüzlü tavrı benimsenecek gibi durmuyor. Kamuoyu o ikiyüzlü tutumu tartışmaya da son derece iştahlı.

(…) Yasağın kamuoyunu rahatsız eden tarafları arasında çifte standart var. İçkiden toplanan verginin, 7 bakanlık bütçesinden fazla olduğunu çelişkilere ekleyelim! AKP çocukları, alkolün, uyuşturucunun gölgesinde yatarken faturalar havada uçuşup yurttaşın sırtına fahiş vergiler binerken, bir yasağa bir onu koyana bakmak lazım. Topluğumun gördüğünü önümüzdeki günlerde, daha çok göz önünde tutacağız.

Erk Acarer’in yazısı