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Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: Bir milis gücün Peker’in yönetiminde kurulması düşünülmüştü

Peker’in ifşaları ile bir süre köşesine çekilmiş gibi görünen SADAT yeni bir hareketlenme hatta oluşum içinde. Erdoğan, ‘devrim muhafızları’ benzeri yapılanma için çok çaba sarf etti. Bu yapılanma, Mussolini’nin kara gömleklileri, Hitler’in kahverengi gömleklileri ya da İran’daki Besiç milisleri olarak tasarlandı. Yani AKP, dünyayı yeni baştan keşfetmedi.

Hatta bu milis gücünün, bir dönem Sedat Peker’in yönetiminde kurulaması düşünülmüştü. Onun tasfiyesinden sonra tamamen SADAT’ta karar kılındı. Şimdi Erdoğan sadece içeride zorda değil. ABD ile orta vadede problemler yaşanması mümkün. Rusya’ya göz kırpmak ve karşılıklı fayda dinamikleri oluşturmak için koşullar uygun.


İşte SADAT’ın eğitimin de yeni dönemde, Rus İstihbaratı’nın kolu özel ALFA Birimi’ne verildiği iddiaları var! Bu iddialar doğru ise, ‘bu özel ehemmiyet ve amaç nedir?’ diye sormak lazım.

Erk Acarer’in yazısı

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