Erk Acarer: Baykal eli ile Türkiye’nin birden çok kere dizayn edildiği anlaşılıyor

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca’ya, Sezgin Baran Korkmaz’ın bir Audi A8 hediye ettiği anlaşılmıştı. Sedat Peker, Karaca ile ilgili iddialarını sürdürdü. Şimdi de ortaya uçkur ile dizayn edilen bir Türkiye şaibesi çıktı.

Eğer bu iddialar doğru ise Deniz Baykal eli ile Türkiye’nin bir değil birden çok kere dizayn edildiği anlaşılıyor. İlki, meşhur kaset sakandalının patlak verdiği 2010 yılı. İkincisi AKP’nin kaybedip kan ile geri aldığı 2015 seçimleri. (Baykal belki de bu süreçte Saray’da ne olduğunu açıklayacaktır.) Üçüncüsü ise, Peker’in sözünü ettiği 18 Ekim 2017 tarihli hastane ziyareti. 3 Mayıs 2018’de Türkiye’de rejim değişmişti.

Erk Acarer’in yazısı