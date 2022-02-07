Ergin Yıldızoğlu: Yeni ‘Büyük Oyun’ hızla gelişiyor

ABD, TSMC’ye Çin’i dışlaması için baskı yapıyor. TSMC de en çok, dünyanın ABD ve Çin merkezli iki farklı tedarik zincirleri bölgesine bölünmesinden ve arada kalmaktan korkuyormuş. Diğer taraftan, Çin için, hazır teknoloji ve kapasiteye ulaşmak açısından Tayvan’ın önemi hızla artıyor. Çin’de ulusalcı çevreler, “hazır ABD Ukrayna ile meşgulken tam zamanı” diyerek Tayvan’ı ilhak etme çağrısı yapıyorlar. Buna karşılık ABD’de stratejik riskler alanında çalışan kimi analistler, Biden yönetimine, “Çin Tayvan’ı işgal ederse, TSMC tesislerini imha edeceğini” açıklamasını öneriyorlar. Yeni “Büyük Oyun” hızla gelişiyor.

Ergin Yıldızoğlu’nun yazısı