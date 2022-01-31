Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ergin Yıldızoğlu: Ukrayna, Batı’nın ‘yumuşak geçişe’ hazırlandığı bir dönüm noktası da olabilir

Bu diyalektik içinde Ukrayna, ABD ve Batı’nın geri çekilmeye, “yumuşak geçişe” hazırlanmaya başladığı bir dönüm noktası da olabilir. Ancak Ukrayna “yalnız” değil. Hint-Pasifik bölgesinde Tayvan var. ABD ve Batı’nın bu geri çekilme sürecini Ukrayna’da kabullenmesi, Çin’in aynı süreci Tayvan üzerinde Hint Pasifik bölgesine taşıma çabaları “yumuşak geçiş” olasılığını ortadan kaldırabilir.

Sanırım Ukrayna “krizi”, “eskinin” ölme sürecinin sonunda yeninin doğum sancılarının başladığı yerdeki “şeyin” adı. Boşuna mı Biden, “Dünyayı değiştirecek” diyor. Lavrov, “Batı sonrasına” geçişten söz ediyor? 


Ergin Yıldızoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Başkan II. Carter’ın çaylak senesi

Biden ilk yılının sonunda Carter yönetimini andıracak zayıflıklar gösteriyor. Üstelik bunu, taşımak zorunda olduğu yaşlı, zihinsel yetkinliklerini yitirmekte olan siyasetçi imajı bir yük olarak üzerindeyken yapıyor.