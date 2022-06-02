Ergin Yıldızoğlu: Muhalefetin, kuşatmayı pratikte bir momentumla delmesi yaşamsal önemde

Rejim, muhalefeti kuşatmaya, seçmeninden yalıtmaya çalışıyor. Öyleyse, muhalefet açısından, bu kuşatmayı pratikte bir momentum yaratarak delebilmek yaşamsal bir önem kazanıyor. Eskişehir’de Dede Korkut Parkı’nda yoga yapan bir grup kadının engellenmesine karşı Eskişehir ve İzmir’de gösterilen tepkilerde olduğu gibi…

CHP’nin önderlik yapması, yükü omuzlaması gerekiyor. CHP belki henüz ayırdında değil ama, bu bağlamda, iki tabela/şahıs partisinden çok, solundan gelecek bir desteğe gereksinimi var. Ancak, solun da böyle bir desteği verebilecek, kendi potansiyelleriyle uyumlu bir etkinlik düzeyine yükselmesi gerekiyor.

Ergin Yıldızoğlu’nun yazısı