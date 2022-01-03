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Yaramazlara biraz batar!

Ergin Yıldızoğlu: Bir şizofreni giderek daha da derinleşiyor

Karşımızda, arkadaşımız Miyase İlknur’un cumartesi yazısında, “kayış koptu”, “balatayı sıyırdılar” deyimleriyle betimlediği bir “durum” var.

Rejim kendi yarattığı, özelliklerini hiçbir biçimde anlayamadığı bir kaosun tutsağıdır: Realite, “Faiz sebep enflasyon sonuç” iddiasını sürekli reddediyor. Rejimin liderliği, boşa koyuyor dolmuyor, doluya koyuyor almıyor.


Çırpındıkça, akıl istikrarını kaybediyor: Hem “serbest piyasa kurallarına sadık kalacağını”… “ülkenin küresel ekonomik sistemle bağlarını” koruyacağını söylüyor hem de “Batı’nın kapitalist mantığıyla değil ‘nas’la hareket edeceğini…”. “Enflasyona ezdirmeyeceğim” diyor, zamlar birbirini izliyor. Bir şizofreni giderek daha da derinleşiyor.

Ergin Yıldızoğlu’nun yazısı

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Boğaziçi direnişinin 1’inci yılında hasar tespit raporu

Boğaziçi Üniversitesi direnişi, geçen yıl 2 Ocak gecesi yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye Melih Bulu’nun rektör olarak atanması ile başladı. Bulu’nun ‘altı ay ömür biçtiği’ eylemler üniversite bileşenlerinin de desteğini alarak büyüdü, ancak Bulu’nun görev süresi 15 Temmuz gecesi yayınlanan bir başka kararnameyle sona erdi. 

Müsaade ederseniz kendimi pencereden atmak istiyorum, efendim!

Gazeteci: Efendim çok haklısınız, heyecanlıyım, ne yaptığımı bilmiyorum inanın, karşınızda oturmak hiç kolay değil, Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın, zannetmiştim ki… , Kendimi şu pencereden atmak en doğrusu olacak belki de, evet, hak ettim, ancak bu konuda kararı ben veremem, kendimi pencereden atma zaruretini tensiplerinize sunuyorum, efendim…