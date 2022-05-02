Ergin Yıldızoğlu: Bazı rejimlerle uzlaşılamıyor

Sonuç olarak, bazı rejimlerle uzlaşılamıyor, uzlaşma çabası, göz yumma siyaseti iflas ediyor. Dinci- etnik ayrımcılığı yadsıyan bir laikliği benimsemeden, rejimin koyduğu sınırlar delinmeden demokratik bir muhalefet inşa edilemiyor. Şimdi Myanmar’da muhalefetin kimi kesimlerinin, rejime karşı farklı yöntemlerle ve araçlarla bir direniş başlatmaya hazırlandığı söyleniyor…
SON HABERLER
Bill Murray’nin setteki ‘uygunsuz davranışı’ çekimleri durdurmuştu: Bir kadınla fikir ayrılığı yaşadık
Bill Murray film setinde çekimlerin durdurulmasına neden olan ‘uygunsuz … Devamı...
AKP’ye anketler yapan Optimar: Erdoğan ilk turda seçilemiyor, Yavaş takipte
AKP'ye yakın Optimar'ın anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde … Devamı...
Netflix Meghan Markle’ın dizisini iptal etti
Sussex Düşesi, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle Netflix'te kesintilerden … Devamı...
Dört yaşındaki çocuk annesinin anahtarlarını alıp otomobille ‘gezmeye’ çıktı
Hollanda'da, sabah erkenden kalkıp annesinin otomobiliyle gezmeye çıkan … Devamı...
Korkulan olmadı: Trabzon’un şampiyonluk kutlamalarında silahla yaralanan yok
Trabzonspor'da 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk kutlamasında korkulan … Devamı...
İzmir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 38 tutuklama
İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik … Devamı...
CHP’li Özel: Gönlümüzden geçen aday Kılıçdaroğlu’dur
CHP'li Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın genel … Devamı...
Kılıçdaroğlu: Sandık güvenliğini sağlayacağız ve bu iktidar gidecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Yüksek Seçim Kurulu'na … Devamı...
Erdoğan yolunu yapmış: Suudi Arabistan’dan turist akını bekliyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ''Körfezle ilgili çok olumlu gelişmeler var. … Devamı...
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un … Devamı...