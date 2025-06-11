Eren Keskin: Yasalaşan yeni kanunla, beklentilerin hiçbir şekilde karşılanmadığını gördük

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Özellikle cezaevinde kalan siyasi mahpuslar ve hasta mahpuslar açısından yeni bir yargı sürecinin başlayacağı dile getirildi. Ancak maalesef ki geçtiğimiz hafta yasalaşan yeni kanunla, beklentilerin hiçbir şekilde karşılanmadığını gördük.

Oysa cezaevlerinde her şeyden önce İHD verilerine göre 1412 hasta mahpus var ve bu sayı sadece İHD’ye ulaşanlar. Özellikle adli mahpuslardan hak arama bilinci fazla gelişmediği için hiçbir kuruma başvuru yapmayan ama ölümcül derecede hasta birçok mahpusun da olduğunu bilmekteyiz.

Hatta bazı siyasi mahpusların hükümlü olmaları ve vasilerine ulaşılamıyor olması nedeniyle birçok siyasi mahpustan da belki bilgimiz yok. O nedenle bu sayı aslında İHD’nin ulaşabildiği hasta mahpusların sayısı ve bunların bir bölümü son derece ağır hasta.

Yeni yasayla daha önce yasal zorunluluk olmayan Adli Tıp adeta bir zorunluluk haline getirildi. Adli Tıp’ın işkence ve hastalık durumlarını belgeleyen tek kurum olmasına sürekli itiraz ettik çünkü Adli Tıp bir resmi bilirkişi kurumu. Siyasal iradeye bütünüyle bağlı bir kurum. O nedenle de hasta mahpusların durumlarını yeterince raporlamıyor.

Eren Keskin’in yazısı