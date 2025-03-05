Eren Keskin: Siyasal iradenin Cumartesi Anneleri'ne ve Barış Anneleri'ne büyük bir borcu var

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Siyasal iradenin Cumartesi Anneleri’ne ve Barış Anneleri’ne büyük bir borcu var. Cumartesi Anneleri bu coğrafyada çocuklarını gözaltında kaybettiler. Bir daha çocuklarından haber alamayan anneler mücadelelerinden hiç vazgeçmediler. Cumartesi Anneleri bu coğrafyanın en meşru sivil itaatsizlik eyleminin kurucusu oldular ve hala taleplerini yüksek sesle dile getirmeye çalışıyorlar. İnsan hakları örgütleri, hukuk örgütleri her zaman barış taleplerini dile getiriyorlar.

Burada sendikalara ayrı bir bölüm açmak gerektiğini düşünüyorum. Sendikaların bu süreci en çok sahiplenmesi gereken kesim olması gerektiğini düşünmeme rağmen en sessiz kesim olduğunu da dile getirmek gerekiyor. Çünkü bu çatışmalı ortamın devamında aslında en büyük zararı gören emekçi halklar. Sendikaların o nedenle barışa çok daha yüksek bir sesle sahip çıkması gerekiyor. Ancak hala sendikalardan güçlü bir ses duyamadık.

Böyle bir yeni süreç yaşanmasına rağmen hala cezaevlerinde insanlarımız haksız bir şekilde yatmaya devam ediyorlar. Her şeyden önce hasta mahpuslar ya da sadece görüşleri nedeniyle cezaevinde olan sivil siyasetçiler, gazeteciler, kadınlar, hak savunucuları, hala cezaevindeler. Aynı zamanda Gezi mahpusları. Hiç hak etmedikleri çok ağır bir cezayı çekmek durumundalar. O nedenle eğer bizim bu sürece desteğimizi ve inancımızı sağlamak istiyorlarsa siyasi mahpuslara yönelik bir özgürleştirme kampanyasının başlaması gerekiyor.

Eren Keskin’in yazısı