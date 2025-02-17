Eren Aka: Yıllardır çözülmeyen kaldırım işgalleri sorunu

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Şikâyetlerin başında, yıllardır çözülmeyen kaldırım işgalleri sorunu geliyor. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin, bu sorunla mutlaka karşılaşırsınız. Kaldırımlar, yayaların güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için yapılmışken bugün ne görüyoruz? Berberlerin havlu askıları, marketlerin meşrubat dolapları, büfelerin masaları, hatta yol ortasına konulmuş kocaman taşlar… Vatandaş kaldırımda yürümek yerine, mecburen araç trafiğinin içine inmek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle yaşlılar, engelliler ve bebek arabasıyla yürümeye çalışan aileler için büyük bir çileye dönüşüyor.

Peki, çözüm nerede? Belediyeler, borçlarını gerekçe göstererek yeterli hizmet veremediklerini söylüyor. Madem ekonomik sıkıntı var, neden kaldırımları işgal eden esnafa cezai işlem uygulanmıyor? Yurt dışına gittiğimizde, şehirlerde kaldırımların tertemiz ve düzenli olduğunu görüyoruz. Çünkü orada kurallar var ve kurallara uymayanlara ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Bizde neden yok? Belediyelerin bu sorunu çözmesi için büyük yatırımlara ihtiyacı yok, sadece kararlı bir tutum sergilemeleri yeterli. Ama görünen o ki, esnafla kötü olmamak uğruna bu sorun yıllardır halının altına süpürülüyor. Ancak her süpürülen sorun, zamanla daha büyük bir kaosa dönüşüyor.

Eren Aka’nın yazısı