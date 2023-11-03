Erdoğan’ın ziyaret planı Almanya’yı karıştırdı: Gelmesin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya planladığı ziyaret ülkede tartışma başlattı. Alman siyasetçilerden bazıları Erdoğan’ın gelmemesi gerektiği görüşünde ve ziyaretin iptalini istiyor.

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ın bu ay içinde Almanya’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Hamas’ı ‘terör örgütü olarak değil bir mücahitler grubu’ olarak nitelendirmesi, İsrail’i de ‘savaş suçu işlemekle’ itham eden Erdoğan’ın bu ziyaret planı Almanya’da tartışma konusu oldu.

DW Türkçe’den Elmas Topçu’nun Almanya basınından aktardığına göre Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki üçlü koalisyonun ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, “Erdoğan’ın İsrail’e yönelik nefret söylemleri ve terör örgütü Hamas ile dayanışması tahammül edilir gibi değil” dedi.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Djir-Sarai, Erdoğan’ın tutumunu Alman hükümetinin görmezden gelemeyeceğini belirterek bunun sonuçları olması gerektiğini söyledi. Erdoğan’ın ziyaretinin ‘oldukça sorunlu’ olacağını düşünen Djir-Sarai, “Bu koşullarda Erdoğan’ın Berlin’de ağırlanması sorgulanmalı” dedi.

Aynı partiden Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie Agnes Strack-Zimmermann ise farklı görüşte: ”Erdoğan’ın açıklamaları ve Ortaçağ’da yaşıyormuşuzcasına insanları bir inanç savaşına çağırması korkunç, ancak diyalogda kalınması da çok mühim.”

Ortadoğu’nun bir yangın yerine dönmesinin engellenmesi gerektiğini ve Türkiye’nin bu noktada bir rol oynayabileceğini savunan Strack-Zimmermann, Alman hükümetinin Erdoğan’a etki etmesi gerektiğini kaydetti. Ziyaretin zamanlaması konusunda şüpheleri olan FDP’li politikacı, “Aynı masaya oturulmalı, ancak doğru zamanlamaya kafa yormalı. Şu dönem bu (ziyaret) zor” dedi.

‘Hamas’ın saldırılarını zararsızmış gibi yansıtıyor’

DerTagesspiegel gazetesine konuşan Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Macit Karahmetoğlu da Erdoğan’ın açıklamalarını sorunlu buldu.

Karahmetoğlu, Erdoğan’ı Hamas-İsrail çatışmasında sivillere yönelik terör saldırılarını ‘görecelendirmekle’ suçlayarak Scholz’un “Erdoğan’ın Hamas’ın işlediği suçları zararsızmış gibi gösterme çabalarının kabul edilemez olduğunu açık ve net biçimde ortaya koyacağını” söyledi.

En sert açıklama

Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU ve CSU) bloku cephesinden ise en sert açıklama gençlik teşkilatından geldi.

Hristiyan Birlik Gençlik Teşkilatı Başkanı Johannes Winkel, Bild gazetesine verdiği demeçte, “Erdoğan bir İslamcıydı ve hâlâ da öyle. Senelerdir İsrail’e karşı kışkırtıyor, Almanya’da da” dedi.

Hamas’ı mücahit olarak nitelemesine atfen de “Almanya’nın kendine biraz saygısı varsa Erdoğan’ın gezisini iptal etmek için en doğru zaman. Aksi takdirde ‘Yahudilerin ve İsrail’in güvenliği Almanya’nın Hikmet-i Hükümet (devlet gereği) politikasıdır’ sözü takvimde günün sözü olarak kalmaya mahkumdur” diye konuştu.