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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘kadın üniversitesi’ne özendiği Japonya’da, kadınların bilimsel alanlarda yükseköğretim oranı dipte

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verileri bilim ve fen sahalarına kadın katılım oranının en düşük Japonya’da olduğunu ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Reuters

Kamu yayıncısı NHK’nin OECD’nin yayınladığı yıllık ‘Bir Bakışta Eğitim 2021’ raporuna dayandırdığı haberine göre kadınların bilimsel alanlara katılımı Japonya’da ortalamanın altında.


Raporda OECD’nin 2019 yılındaki kayıtları kaynak aldığı verilere göre fen, teknoloji ve mühendislik gibi bilimsel alanlarda yükseköğretime katılan kadın oranı en düşük Japonya’da çıktı.

Bu verilere göre matematik, istatistik ve doğa bilimlerinde Japonya’da kız öğrencilerin sayısı yüzde 27’de kaldı. Bu oranın OECD ortalaması yüzde 52.

Japonya’da kadınların mühendislik, üretim ve inşaat sahalarına katılımı ise yüzde 16. Bu oranın OECD ortalaması ise yüzde 26.

OECD raporunda yüksek düzeyde bilgi ve beceri edindikleri vurgulanan Japon kadınların, buna rağmen bilimsel sahalarda ‘rol model eksikliği yaşadıkları’ ve kariyer seçeneklerine yönelik ‘basmakalıp imajların zorluklarını hissettiği’ belirtildi.

Japonya’dan feyz aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek öğretimde Japonya’ya özenerek, Türkiye’de kadın üniversitesi kurulmasını programına almıştı. Erdoğan’ın iki yıl önce G20 zirvesi için bulunduğu Japonya’da Mokugawa Kadın Üniversitesi’ni ziyaret etmesiyle gündeme gelen ‘kadın üniversitesi’, cumhurbaşkanlığının 2021 yılı için belirlediği resmi hedefler arasına da girmişti.

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