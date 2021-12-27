Erdoğan’ın düzenlediği kapalı toplantıda neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomistlerle yaptığı toplantıda Türk Lirası’nın hızlı değer kazanması konusunda temkinli olduklarını söylemiş. Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu’ysa yeni planla ‘bir taşla beş kuş vuracaklarını’ anlatmış.

Fotoğraf: İletişim Başkanlığı

Erdoğan geçen hafta cuma günü ekonomist, akademisyenler ve medya temsilcileriyle bir toplantı düzenlemişti.

Toplantıya katılan Nikkei Asia temsilcisinin aktardığına göre kapalı oturumda Erdoğan, geçen hafta ekonomik önlemlerin açıklanmasından önceki gece ekonomi danışmanlarıyla yaptığı toplantıyı hatırlatmış: “Burada bugün de bulunan iş arkadaşlarımla görüştük. Pazartesi ve salı günü ‘Kan gövdeyi götürecek’ dediler. Ben açıkçası şok oldum. Hiçbirine inanmadığımı ve bu tahminleri kabul etmediğimi söyleyerek pazartesi ve salı günü her şeyin düzeleceğini söyledim.”

Ekonomistlerden uyarı

Toplantıda katılımcılar cumhurbaşkanını dövizde yaşanabilecek dalgalanmalara karşı devlet garantilerinin Hazine ve Merkez Bankası üzerinde büyük bir yük olabileceği konusunda uyarılar yapmış. Bazı akademisyenler yeni planın enflasyon üzerindeki baskıyı arttıracağını söylemiş. Nikkei Asia muhabirine göre Erdoğan uyarıları dikkatle dinleyip ayrıntılı notlar almış.

Bu uyarılara karşın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, devlet garantilerine ilişkin risklerin farkında oldukları belirtti: ”Buradaki herkes sonsuz kaynak ve zamana sahip olmadığımızı biliyor. Böyle bir şey yok.”

SWAP anlaşmaları

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, toplantıda, Türkiye’nin swap anlaşmaları (borç takası) için üç ülkeyle görüşme halinde olduğunu ve ikisiyle de önümüzdeki haftalarda imzaların atılmasını beklediğini söylemiş. Bu tür takas anlaşmalarının TL’nin oynaklığına karşı bir tampon vazifesi görmesi umuluyor.

Erdoğan, ilk etapta anlaşma yapılacak ülkelerin Azerbaycan ve bir Körfez ülkesi olacağını ima etmiş.

Kavcıoğlu: ‘Bir taşla beş kuş vuracağız’

Diğer yandan yeni plan konusunda iyimser olan Kavcıoğlu, ‘bir taşla beş kuş vuracaklarını’ söylemiş. Bu planın Erdoğan’ın ‘faiz neden enflasyon sonuçtur’ fikrine uygun olduğunu düşünen Kavcıoğlu, yeni planın dövizin dengesini koruyup, enflasyonu düşüreceğine inanıyor: “Liranın yüksek talep nedeniyle çok hızlı değer kaybetmesi ihtimali var. TL çok hızlı değer kaybettiğinde Merkez Bankası nasıl müdahale ediyorsa tersi de olabilir. Döviz alıp rezervleri artırmak da çok önemli.”

MB rezervlerinin bir anda 8,5 milyar dolar erimesine rağmen Kavcıoğlu toplantıda ”Lira değer kazanırken yaratacağımız rezervler bunun teminatı olacak” da demiş.

Erdoğan’sa TL’nin hızlı değer kazanması konusunda temkinli bir duruş göstermiş: ”Sanayicimizi ve ihracatçımızı ürkütmemek için bu konuya hassas yaklaşmalıyız.”

Asya gazetesinin muhabirine göre Erdoğan, sürecin tarihsel fırsatlar yarattığını bu yüzden de tüm risklere değer olduğunu da düşündüğünü belirtmiş.