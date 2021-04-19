Erdoğan’ın danışmanına ‘övgü’: Kapalı Çarşı kaşarıdır

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca için “Kapalı Çarşı kaşarıdır” dedi.

Fotoğraf : Twitter

AKP’li eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de dün yayınlanan Beyaz Futbol programında, Karaca’nın Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile başkan Mustafa Cengiz’in arasındaki tartışmayı değerlendiren bir mesajı ekrana geldi.

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“Bu onun için bir övgüdür”

Korkmaz’ın mesajının ardından, Rasim Ozan Kütahyalı, “Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesidir o. Kapalı Çarşı kaşarıdır. Sıfırdan yükselmiş, bu piyasaları… Bu onun için övgüdür. 11-12 yaşından beri finans piyasasında. Çok tatlıdır, çok da iyi adamdır. Ayrıca Galatasaray kongre üyesi” dedi.



Kütahyalı daha önce yine aynı programda sarf ettiği “Kusturmalı Boşnak Saksosu” sözleri nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Kütahyalı iki yıla yakın bir süre sonra ise yeniden aynı programda yorumcu olarak çalışmaya başlamıştı.