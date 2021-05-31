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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ‘1 numaralı memuru’ndan Peker’e suç duyurusu

Kanunen ‘en yüksek devlet memuru’ Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sekizinci videosunda Kıratlı’nın da içinde bulunduğu bir dizi iddiayı dile getiren Peker, şu ifadeleri kullanmıştı: “Pandora’nın kutusunu açalım bakalım… Suriye’de ticaret yapmak için Metin Kıratlı var… Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı… Külliyede… Ona gideceksiniz.. Büyük işlerden bahsediyorum… Kaçak ham petrol, bakır, ikinci el araba… Bunlar büyük para…

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Ordan onay aldıktan sonra Murat Sancak-Ramazan Öztürk… Tüm hiyerarşı orda… Ordan da da onay aldıktan sonra El Nusra’nın iktisat sorumlusu var, Ebu Abdurrahman… Ebu Şeymal ismini de kullanıyor… Şu anda da ticaret böyle yapılıyor biliyor musunuz… Bunun haricinde orda iş yapamazsın.”

Kıratlı, Twitter’dan şunları kaydetti: “Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır.”

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