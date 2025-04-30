Erdoğan'dan Özel'e: Kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak bizim kitabımızda yazmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan bizim partiye geldi, bantlama istediler” demişti.

TRT Haber’in aktardığına göre İtalya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Özel’in bantlama iddiasına şöyle yanıt verdi:

“Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz

Ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız ‘jammer nerede, ne işe yarar’ bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel’e verecek değilim.

Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz. Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler.

Bu süreçte tüm iddialar yargıya intikal etmiş durumdadır. Hatırlarsınız, eskiden gazeteler, ayıplı iş yapanların fotoğraflarını yayımlar, gözlerine de bant çekerlerdi. Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır. Ayrıca konunun güvenlik kaygısı olmadığı, güvenlik güçlerimizin açıklamalarıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.“

Siyasette bant polemiği

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alındı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklandı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkardı. İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı, bunlardan 18’i tutuklandı.

Tutuklanan isimlerden biri de İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen.

Soruşturma dosyasına göre İmamoğlu, 12 Ekim 2024’te İstanbul’daki bir otelde Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat genel müdürü), Ertan Yıldız (İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu başkanı), Adem Soytekin (iş insanı), Fatih Keleş (İBB Spor Kulübü başkanı) ve Hüseyin Köksal’la (iş insanı) toplantı yaptı. Dosyaya giren görüntülere göre toplantı öncesi İmamoğlu’nun korumaları oteldeki kameraları bantla kapattı. O korumalardan biri de Türkmen’di.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan bizim partiye geldi, bantlama istediler” dedi.

Özel ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın ziyaretinde partideki bütün kameraların banlatıldığını söyledi.