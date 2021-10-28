Erdoğan’a yakın isme 11 yılda toplam 4,7 milyar TL’lik ihale verilmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden eski AKP’li vekil Abdulkadir Kart’ın şirketine kamudan 11 yılda toplam 4,7 milyar TL’lik ihale verildi. Kart’ın şirketine sadece İBB’den verilen ihalelerin bedeli ise 2,4 milyar TL.

ASL İnşaat’ın sahibi Abdülkadir Kart’ın uzun bir süre boyunca Erdoğan ile Ankara Keçiören’de aynı apartmanda oturduğu ve kapı komşusu olduğu biliniyor. Oğlu Gökhan Kart’ın 2017 yılındaki nikâhında da nikah şahitlerinden biri Erdoğan’dı

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre kamu kurumları, ASL İnşaat’a sadece 2010 ile 2020 yıllarını kapsayan 11 yıllık dönemde 4 milyar 700 milyon TL değerinde 10 projenin ihalesini verdi.

Bu 10 ihalenin dördü de AKP döneminde İBB tarafından verildi. Dört ihalenin toplam bedeli ise yaklaşık 2 milyar 400 milyon TL.

Cengiz ve Kalyon ile ortaklık

ASL İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2019 yılında pazarlık usulüyle düzenlediği ‘Rize Artvin Havalimanı üstyapı tesisleri ve müteferrik işleri inşaatı’ ihalesini de aldı. Şirket, ihaleyi 632 milyon TL’ye muhalefet tarafından ‘beşli çete’ olarak adlandırılan grubun üyesi Cengiz İnşaat ile birlikte kazandı.

Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü’nün 2019’da düzenlediği dev ihale de yine ASL İnşaat’ın oldu. TCDD’nin Antep’te yapımı devam eden ve Gaziray adı verilen banliyö tren hattı için düzenlediği ihale tam 976 milyon 48 bin TL’ye Kalyon İnşaat e ASL İnşaat ortaklığına verildi.