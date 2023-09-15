Erdoğan, yedi üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine Murat Selim Aydemir ve Emin Sadık Aydın atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl ile Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Cenk İleri görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş […]