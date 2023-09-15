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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, yedi üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yedi üniversiteye rektör atadı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rahmi Er ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.


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