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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan Yargıtay Başsavcılığı’na Muhsin Şentürk’ü atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başsavcılığı’na Muhsin Şentürk’ü getirdi.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Yargıtay seçiminde aylar süren krizin ardından adaylıktan çekilen 3’üncü Daire Başkanı Muhsin Şentürk Yargıtay Başsavcısı seçildi.


Şentürk, Yargıtay başkanlığı seçiminin 35’inci turundan sonra adaylıktan çekilmişti.

Bu adım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin ardından gelmişti.

Bu arada Şentürk, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararına uymayan dairenin başkanıydı.

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