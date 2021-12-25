Erdoğan: Ya benim Türk Liram varken ne işin var senin hala yok dolardı, avroydu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz kurlarıyla ilgili olarak “Ya benim Türk Liram varken ne işin var senin hala yok dolardı, yok avroydu. Türk Lirası, Türk Lirası alışacaksınız buna” dedi. Erdoğan, ‘iş yok’ diyenlere de ‘nankör’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta “Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz” diyerek açıkladığı yeni adımlar, Türk Lirası’nın hızla değer kazanmasını sağladı.

Ancak bu değer kazanma sürecinde Merkez Bankası’nın ‘arka kapıdan’ döviz piyasaya sürdüğü belirtiliyor.

Erdem Soft Tekstil Fabrikası’nda işçilerle akşam yemeğinde bir araya gelen Erdoğan, asgari ücretteki artışla birlikte döviz tartışmalara değindi.

‘Ya benim Türk Liram varken ne işin vardı senin halen yok dolardı, yok avroydu’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti yüzde 50 artırarak en düşük 4 bin 250 lira seviyesine çıkardıklarını, çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakamın daha da yükseldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Birileri yeni asgari ücret rakamını kurdaki dalgalanmanın zirveye çıktığı günlerde yaptıkları hesapla küçümsemeye kalkmıştı. Şimdi kur düştü ama aynı kişilerin bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik, duymadık çünkü hesaplar tutmadı. Ya benim Türk Liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk Lirası, Türk Lirası alışacaksınız buna. Bu işi rahmetli Özal da yapmıştı, o Türk Lirasının onurunu kurtarmıştı, şimdi aynı şeyi biz yapıyoruz. Tabii biz muhalefetin yaptığı bu şeyleri çok da önemsemiyoruz. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ne istediğidir, ne beklediğidir, emekçilerimizin hakkının, hukukunun korunmasıdır.”

‘Nankör bunlar…’

Erdoğan, “Şimdi Ercan Bey’le onu konuşuyorduk, güzel bir tespit ki ben onu zaten biliyorum, o da şu; ‘Biz işçi arıyoruz, bulamıyoruz’ diyor. Ama ne diyor birileri? ‘İş yok’. Nankör, nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İşte bak buyurun, Ercan Bey diyor ki ‘Ben eleman arıyorum bulamıyorum’ Eskişehir’deydik geçenlerde orada da aynı şeyi söylediler; ‘Eleman arıyoruz, bulamıyoruz.’ İş arayana ekmek var, aş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak parayı istersen kusura bakma o yok.” dedi.

‘Türkiye yerinde duramıyor, sıçrıyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi kendi kısır dünyalarından ibaret sananları Gaziantep’e getirerek, organize sanayi bölgesinde gezdirmek gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda 5 tane bizim organize sanayi bölgemiz var. Şimdi 6’ncısının adımları atılacak. Bu ne demek? Türkiye yerinde duramıyor, Türkiye sıçrıyor, Türkiye gidiyor. Kusura bakmayın ana muhalefetin, yavru muhalefetin başındakiler, bunların hiçbirisi Türkiye’de ne olduğunun, ne bittiğinin farkında değiller.”