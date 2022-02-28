Erdoğan: Möntrö’nün verdiği yetkiyi kullanacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Montrö Sözleşmesi’nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız” dedi.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Karadeniz’in kuzeyinde, her ikisini de dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya’ya, sorunları diplomasi yoluyla çözme çağrısında bulunduk.

* Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyor, Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz.

* Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçti.

* Ne Rusya’dan ne de Ukrayna’dan vazgeçiyoruz. Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz.

* Enflasyonu yazın kontrol altına alacağız.

* Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü. Meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir.

* Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak.

* Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67’lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz.

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