Erdoğan, Trump'ı Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ı Türkiye’ye davet etti.

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Telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin ABD’yle başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

Trump’ın 13-16 Mayıs’ta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etmesi planlanmıştı.

CNN’in ulusal güvenlik haberleri muhabiri Alex Marquardt, X hesabından Trump’ın turuna dördüncü durak olarak Türkiye’yi de eklemeyi düşündüğü bilgisini aldığını söylemişti.

Nisanda ABD başkanı, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüşmesinde Erdoğan’dan övgüyle bahsetmişti. Netanyahu’ya da Türkiye’yle sorunlarını İsrail’in ‘makul olması’ şartıyla çözebileceğini söylemişti.