Erdoğan ticaretin durdurulmasını tek amaca bağladı: İsrail’i ateşkese zorlamak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tel Aviv’le ticareti İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu’yu ateşkese zorlamak için durdurduklarını vurguladı.

Tayyip Erdoğan. (AA)

İsrail’le ticaret tartışması nedeniyle hükümet üzerindeki baskı son zamanlarda artmıştı.

İktidarın artan baskı üzerine İsrail’le ticarette 54 ürüne kısıtlama getirmesi tartışmaları daha da alevlendirmişti.

Başta ticareti reddeden iktidara “Demek ki ticaret varmış” eleştirileri arttı. Ayrıca neden tamamen değil de kısıtlama yoluna gidildiği sesleri yükseldi.

Ticaret Bakanlığı dün ticaretin durdurulduğunu duyurdu.

Erdoğan, bu adımı şöyle yorumladı: “Burada tek gayemiz vardır. Batının askeri ve diplomatik desteğiyle kontrolden çıkan Netanyahu yönetimini ateşkese zorlamak.”