Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sekiz üniversiteye rektör atadı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sanko Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Topkapı Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkin, İzmir Tınaztepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Güvençer, TED Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile üç sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.