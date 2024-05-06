Erdoğan: Öğretmen atamalarında zaman kaybına tahammülümüz yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin sürecin yarın başlatılacağını duyurdu.

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Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

*Kuzey Irak’taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sabırla sürdüreceğiz. Suriye’de yarım kalan işimizi vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız. PKK, Irak ve Suriye’de hayat alanı bulduğu müddetçe kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değildir.

*Bizim telkinlerimizle Hamas’ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.

*Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Buna kamu olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edeceğiz. Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, yurt dışı seyahatler gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız.

*Bugün ayrıca atama bekleyen öğretmen adaylarımızın durumunu da mütalaa ettik. Milli eğitim bakanımız, hazine bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendireceğiz. Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa bakanımız açıklayacaktır.