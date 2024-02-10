Erdoğan ‘müjdeyi’ verdi: Doğalgaz desteği seçime kadar sürecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, doğalgaz desteğinin nisana kadar süreceğini söyledi.

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Erdoğan Zonguldak’taki Madenci Anıtı’nda düzenlenen mitingde konuştu.

Nisan 2023’ten bu yana 25 metreküpe gelen tutarın doğalgaz faturalarından düşürüldüğünü hatırlatan Erdoğan, bu uygulamanın Nisan 2024’e kadar devam edeceğini söyledi.

Desteğin 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki aya kadar uzatılması dikkat çekti.

Erdoğan, enerjide tam bağımsızlığı yakalamanın en önemli hedefleri olduğunu kaydetti:

“Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de Gabar’da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol, bu atılımlardan biriydi. Gabar’daki petrolün günlük üretimi müjdeye dikkat 35 bin varili geçti. 2024 sonunda 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol, hem maden hem doğal gazda yeni müjdeler vermeyi hedefliyoruz.”