Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlerden hesap soracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘kimi çıkar odaklarının fiyat manipülasyonu’ yaptığını söyledi: “Milletin aşına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.”

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında konuşan Erdoğan ‘bazı çıkar gruplarının piyasaya müdahale ettiğini’ söyledi:

“Kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonu üzerinden piyasayı bozuyor. Milletin aşına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Devletimizin ilgili kurumlarının eli daha da güçlenecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz, veremeyiz.”

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin tarım politikasını eleştirenlere de sert sözlerle yanıt verdi:

“Zaman zaman Türkiye’nin tarım politikası değersizleştiriliyor. Bunlar çiftçilerimize hakarettir. Elbette her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız var. Ancak ‘Türkiye’de tarım bitti’ demek büyük bir art niyetin yanı sıra cehalettir.“

Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şunlar:

*Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa’da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Fındık, incir, kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara birinci sıradayız. Sebzede dünyada dördüncü, meyve üretimindeyse beşinci sıradayız.

*İhracatımızı 3,8 milyar dolardan 31 milyar dolara ulaştırdık. Son 22 yılda tarla bitkileri üretimini 78 milyon tona, meyve üretimini 27 milyon tona taşıdık.

*Hayvansal üretimi ülke genelinde planlı üretime dahil edeceğiz.

*İlk defa genç ve kadın üreticilerimize yüzde 70 ek destek sağlayacağız. Hayvan hastalıklarıyla mücadele için yeni tedbir alacağız. Anaç hayvan üretimini artıracağız.

*Organize tarım bölgeleri kuruyoruz. 41 ilde 60 noktada bu çalışmaları yapacağız. Balıkesir’de dünyanın en büyük tarım bölgesi yapılıyor.

*Biz su zengini değiliz, aksine su fakiriyiz. Ama şimdi artık kapalı sisteme dönüştürmek durumundayız.

*İsrafı kaldıracağız, sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracağız. Şehirlerimizin tarım altyapısını daha da güçlendireceğiz. Üreticileri koruyacağız, tüketicilere kaliteli ürün sağlayacağız. Hedefimiz tarıma uygun olan her karış toprağımızı değerlendirmektir.

*İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini günden güne daha çok hissediyoruz. Boşa harcanacak tek bir damla suyumuz yok.