Erdoğan, Mehmet Şimşek’e karışmıyormuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e karışmadığını dile getirdi.

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Mayıs 2023 seçimlerinden sonra ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek, önceki ekonomi yönetimini eleştirmiş, politika faizini tek haneden yüzde 35’e çıkartmış, kur korumalı mevduat (KKM) gibi piyasa dışı uygulamaları terk etmeye başlamış ve dövizi serbest bırakmıştı. Ayrıca Şimşek, yatırım bulmak için Körfez ülkeleriyle birlikte Batı’yı da sık sık ziyaret ediyor.

AKP MKYK toplantısında konuşan Erdoğan’sa Şimşek’e karışmadığını dile getirdi.

Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un aktardığına göre toplantıda bir MKYK üyesi, narenciyede son 30 yılın en çok hasadın olduğunu ancak maliyetlerin çok yükseldiğini ve destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun üzerine Erdoğan “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” diyerek sözü Şimşek’e bıraktı.

Şimşek de narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini kaydederek “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dedi.