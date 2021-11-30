Erdoğan konuşuyor: Dolar/TL fırladı

TRT ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sırasında dolar/TL uluslararası piyasalarda 13,84’le rekor tazeledi.
Saat 23.11 itibariyle dolar/TL 13,84.
Merkez Bankası (MB), yüzde 20’ye dayanan resmi enflasyona rağmen, Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlamış ve bu ayki indirimle birlikte indirim 400 baz puana ulaşmıştı. Kararla birlikte dolar kuru tarihi zirvesini yenilerken, TL’de sadece eylül ayından bu yana kayıp yüzde 35’leri görmüştü.
Erdoğan bugünkü TRT canlı yayınında ekonomistler tarafından ‘temel öğretiye’ aykırı olarak nitelendiren ‘düşük faiz, düşük enflasyon’ söylemini yineledi.
Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times (FT), dünkü başyazısında Türk Lirası’nın değer kaybetmesine, Erdoğan’ın izlediği ‘dengesiz politikalar’ın yol açtığını savunmuştu.