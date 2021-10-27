Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu ‘gülmekten ağlattı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP grup toplantısında videolarını gösteren Cumhurbaşkanı Başkanı Tayyip Erdoğan’a “Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin” yanıtını verdi.

Erdoğan, grup toplantısında 10 ülkenin büyükelçisiyle yaşanan krizle ilgili muhalefet partilerinin tutumunu eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu’nu “SSK’yı batıran, kaset kumpası sayesinde genel başkan olan, partisindeki taciz, tecavüz, hırsızlık skandallarına sırtını dönen, girdiği her seçimi kaybettiği, böyle bir durumda gereğini yapacağını söylediği halde yerinden kıpırdamayan bir yüzsüzlük abidesinin böyle haysiyetli bir duruşu anlamasını ve desteklemesini zaten beklemiyoruz” sözleriyle hedef alan Erdoğan, ardından milletvekillerine bir video seyrettirmişti.

Kılıçdaroğlu, ‘gülmekten ağlayan emoji’si kullandığı paylaşımında “Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. ‘Oynatalım Uğurcuğum’ siyasetinde sana başarılar diliyorum” dedi.