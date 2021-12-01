Erdoğan: Kadroluyla sözleşmeli öğretmen ayrımını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz” dedi.

20. Millî Eğitim Şûrası https://t.co/Kx4a90PVm2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 1, 2021

Türkiye’de yaklaşık 530 bin sözleşmeli memur mevcut. Sözleşmeli olanlar kadroya alınmak için yıllardır mücadele veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de sözleşmelilere kadro müjdelemiş ancak bu vaat gerçeklememişti.

20. Milli Eğitim Şurası’nda konuşan Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

-10 yılını tamamlayan öğretmenlere ‘uzman öğretmenlik’ tanımını getiriyoruz. Böylece hem derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yılını tamamlayıp sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler ise ‘başöğretmen’ olacaktır. Bu öğretmenlere de ilave derecek ve 2000 bin lira ek vereceğiz.

-Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. Lisansüstü eğitimler için de teşvikler vereceğiz. Ek göstergelerini de 3600’e çıkarıyoruz.

-Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç atamalar, özlük hakları, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar.