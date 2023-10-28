Erdoğan: İsrail, seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız” dedi.

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AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen ‘Büyük Filistin Mitingi’nde konuşan Erdoğan, şunları dedi:

*Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılının coşkusunu, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız.

*Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas’ı Netanyahu’ya bırakan talihsizler var, (israil Başbakanı Binyamin) Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş, yazıklar olsun.

*Bugün birileri Gazze’yi uzakta, çok uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor. Hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor.

*Biz burada sadece Gazze’de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, onunla birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz.

‘Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün’

*“Hamas terör örgütü değildir” dedim ya bundan İsrail çok rahatsız oldu, bunu söyleyeceğinizi biliyorduk, bunu bildiğimiz için de açık, net olarak ifade ettik.

*(İsrail) Batı sana borçlu ama Türkiye’nin sana borcu yok. Onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor.

*İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyın, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan ihanet haritası çıkar.

*1947’de Gazze, Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün.

‘İsrail feda edilecek bir piyondur’

*Ey Batı size sesleniyorum. Yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi.

*Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece, günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur.

*Batı dünyası Gazze’deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu, İsrail açıkça savaş suçu işliyor. Gazze’deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı’dır. Gazze’de yaşanan katliam topyekün Batı’nın eseridir.

‘İsrail onlara rağmen adım atamaz’

*İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız.

*Bölgede oynanan oyunun asıl sahipleri İsrail yönetiminin şımarıklıklarına kol kanat gerenlerdir. Çünkü İsrail onlara rağmen adım atamaz.

*Ey dünya! Bütün bu gerçekleri görüyorsunuz, BM genel sekreteri haykırıyor, ama duymuyorsunuz, sağır oldunuz, kör oldunuz.

‘Alçak bir katliam’

*Gazze’de savunma değil açık, alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler.

*(İsrail) Boyunuzu da, çapınızı da, yüreğinizi de aşan zırvalarla, tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin.

*İsrail’in insan öldürme noktasında en ufak bir derdi yok. Açık ve net ‘Biz öldürmeyi iyi biliriz’ diyorlar ama bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz.

‘Diyalog kapılarını açma çağrımıza kulak verin’

*(İsrail) Gelin bugün bize kulak verin, mazlumlara yardım ulaştırma talebimize, barışı tesis etmek için diyalog kapılarını açma çağrımıza kulak verin.

*Şimdi açık konuşuyorum, bilhassa son on yıldır terörle mücadele adına ne yaptıysak, hangi başarıyı kazandıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz.

‘Normalleşen’ ilişkiler

Mavi Marmara baskını sonrası iki ülke arasında varılan mutabakatla 2016 tarihinde normalleşen ilişkiler, 2018 yılında tekrar Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ eylemleri sırasında yeniden bozulmuştu. İsrail ile Filistinli gruplar arasında mayıs ayında Gazze’de yaşanan 11 günlük çatışmalar sırasında ise Erdoğan daha önce birçok kez dillendirdiği gibi İsrail’i ‘terör devleti’ olmakla suçlamış ve taraflar arasında arabuluculuğa çalıştığı ‘Filistin diplomasisi’ sonuçsuz kalmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart 2022’de Türkiye’ye gelip Erdoğan’la görüşmüştü.

Erdoğan, AKP hükümetinin İsrail’le ‘siyasi diyaloğu yeniden canlandırmayı’ hedeflediğini bildirmiş, Türkiye 6 Ekim’de dört yıl aradan sonra İsrail’e büyükelçi atamıştı.

Hamas’ın 7 Ekim saldırısından önce 26 Eylül’de Erdoğan, 20 Eylül’de ABD’de görüştüğü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye gelebileceğini söylemişti.

Erdoğan, 25 Ekim’de İsrail’i ‘terör devleti’ olarak nitelediği dönemki söylemlerine benzer biçimde konuşurken, ilişkilerin ‘normalleşmesi’nden sonra kullandığı itidalli dilden de vazgeçmemişti.