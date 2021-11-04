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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan imzaladı: Paris Anlaşması’nın yürürlük tarihi 10 Kasım olarak belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Paris Anlaşması’nın yürürlük tarihi 10 Kasım 2021 olarak belirlendi.,

Türkiye 2015 tarihli Paris Anlaşması’nı imzalamış ancak onaylamamıştı. Türkiye’nin anlaşmayı imzaladıktan sonra yardım alabilme şartlarından birisi olan ‘gelişmekte olan ülkeler’ kategorisine girmek için müzakereler yürüttüğü ortaya çıkmıştı.


Anlaşmanın temel amacı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak. Hedef ise küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemdekine kıyasla 2 derecenin altında tutulması, tercihen 1,5 derece seviyesine çekilmesi için tüm ülkelerin uzun vadeli ve zorlu hedefler belirlemesini sağlayacak bir çerçeve çizmek.

İklim değişikliği üzerine çalışan düşünce kuruluşu E3G’nin raporuna göre kömür santrali projelerinin yüzde 80’i Çin, Hindistan, Vietnam, Endonezya, Türkiye ve Bangladeş’te gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz ay kabul edilmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, 7 Ekim 2021 tarihli ve 4618 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanan Paris Anlaşması’nın yürürlük tarihinin 10 Kasım 2021 olarak tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

Erdoğan, 21 Eylül’de BM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylayacağını ve 2053 için net sıfır emisyon hedefinin benimseneceğini bildirmişti.

Paris Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasıyla 1 Ekim’de Meclis Başkanlığına sunulmuş, ilgili komisyonlardaki görüşmelerin ardından Paris Anlaşması’na ilişkin kanun teklifi 6 Ekim’de Meclis Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Paris Anlaşması’na ilişkin kanun ise 7 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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